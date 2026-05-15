В Краснодаре будут судить подростков за нападения на людей в Прикубанском округе

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о хулиганстве, совершенном подростками в возрасте от 14 до 17 лет, которые напали на восьмерых несовершеннолетних. Фигуранты обвиняются в хулиганстве с применением насилия и оружия, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 35, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Согласно данным следствия, не позднее октября 2025 года 15-летний подросток решил создать группу для повышения авторитета среди сверстников. Он привлек шестерых знакомых для совершения хулиганства, нападений на граждан и съемки своих действий на камеру с дальнейшей публикацией записей в администрируемом им канале. Участники группы причинили телесные повреждения восьмерым несовершеннолетним и использовали различные предметы в качестве оружия.

Ход расследования контролировался аппаратом следственного управления. На время следствия суд по ходатайству следователя избрал 15-летнему фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, троим — домашний арест, остальным обвиняемым — иные меры пресечения.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

