Экс-глава ростовского филиала «Росгранстроя» получил условный срок по делу о фиктивном трудоустройстве

Бывший директор ростовского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Максим Иванов осужден по делу о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как установило следствие, в сентябре 2022 года Максим Иванов оформил Артема Жидкова на должность техника в воздушном пункте пропуска аэропорта Платов. По данным ведомства, Жидков не планировал исполнять трудовые обязанности, поскольку занимал должность коммерческого директора в другой организации. Следствие полагает, что целью трудоустройства было получение брони от мобилизации.

На протяжении почти года Артем Жидков получал заработную плату, фактически не появляясь на рабочем месте. В отношении Максима Иванова было возбуждено уголовное дело по статьям о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, в отношении Жидкова — по статье о мошенничестве.

Суд назначил Максиму Иванову наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Артему Жидкову назначен штраф в размере 200 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

