Жительница Петербурга получила 16 лет за содействие украинским спецслужбам

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил местную жительницу к 16 годам лишения свободы по делу о содействии террористической деятельности и государственной измене. Об этом пишет РИА Новости. По данным следствия, женщина была причастна к подготовке теракта в отношении российского генерала, который ранее удалось предотвратить сотрудникам ФСБ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обвиняемую 1977 года рождения задержали в Санкт-Петербурге в июне 2025 года. В объединенной пресс-службе судов города на Неве уточняли, что речь идет об уроженке Казахстана Ярославе Чумаковой, обвиняемой в пособничестве при подготовке теракта.

Следствие установило, что по заданию сотрудников СБУ женщина собирала информацию о месте проживания и маршрутах передвижения высокопоставленного военнослужащего, а также вела наблюдение за его автомобилем. Полученные сведения, по версии правоохранителей, передавались украинским спецслужбам.

После предотвращения предполагаемого теракта силовики установили ее причастность и задержали как предполагаемую соучастницу.

