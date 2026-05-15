Аграрии Кубани заложили более 480 га новых виноградников

В 2026 году аграрии Краснодарского края заложили более 480 га новых виноградников. На сегодняшний день площади виноградных плантаций в регионе превышают 36 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в этом году специалисты планируют заложить 1,3 тыс. га новых виноградников. Аграрии постепенно переходят на отечественный посадочный материал. На данный момент в регионе работают пять питомников, которые ежегодно могут выращивать до 8,5 млн саженцев.

«В этом году также рассчитываем на достойный урожай. В прошлом сезоне мы собрали рекордный объем — свыше 309 тыс. тонн ягоды, и это стало возможным благодаря системной поддержке отрасли. В 2026 году на развитие виноградарства направим свыше 930 миллионов рублей»,— отметил Вениамин Кондратьев.

По данным администрации Краснодарского края, виноградарство и виноделие — это полноценные отрасли кубанской экономики, которые активно развиваются. Благодаря им создаются рабочие места, привлекаются инвестиции и укрепляется продовольственный и туристический потенциал региона. На Кубани в этих сферах занято свыше 340 организаций и крестьянских фермерских хозяйств.

Краснодарский край лидирует в стране по производству вина и шампанского. С 2017 года началось производство винодельческой продукции защищенного географического указания и наименования места происхождения. За это время ее доля в общем объеме увеличилась с 2 до 34%.

Алина Зорина