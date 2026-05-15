Спортсменов, которые в СССР открыто заявляли о своей вере, было немного. Неудивительно, ведь одной из идеологий страны был атеизм. Но даже в 1970-е, когда религиозность, скажем так, не приветствовалась, находились атлеты, не скрывавшие своего вероисповедания и даже всячески его подчеркивавшие. Именно таким был защитник киевского «Динамо» Стефан Решко. В составе своего клуба он не раз становился чемпионом СССР и брал Кубок кубков.

При этом футболист был баптистом, он всегда возил с собой Библию и открыто молился перед матчами. Но то ли статус звезды, то ли опека Федерации делали так, что органы не замечали действий игрока. Удивительно, что Решко вообще смог стать футболистом. Ведь он вырос в семье, где даже телевизор считался греховным. Отец запрещал Стефану заниматься спортом, так как баптистская церковь не приветствовала все светское и считала его враждебным. Но и в этом случае Решко пошел против семьи и стал не просто звездой футбола, которую считали незаменимой, но и самым знаменитым советским спортсменом, который не скрывал своей веры.

Более того, защитник даже пытался проповедовать партнерам по команде и вел долгие разговоры на религиозные темы с капитаном того «Динамо» Виктором Колотовым. Но убедить футболистов не получалось. Все считали молитвы игрока чудачеством. Любопытно, что, несмотря на подобную известность и преданность вере, Стефан Решко после завершения карьеры получил звание полковника милиции и долгое время работал в национальной Академии внутренних дел в Киеве.

Владимир Осипов