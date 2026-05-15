В Самаре стоимость квартир на «вторичке» выросла на 0,8% в апреле

В апреле этого года средняя стоимость квартир на вторичном рынке Самары увеличилась на 0,8% и составила 7,28 млн руб. Цена за квадратный метр выросла в среднем на 0,1% — до 132,508 тыс. руб. Соответствующие данные приводит федеральный портал недвижимости «Мир квартир».

В Тольятти в апреле наблюдалось снижение цен на жилье на вторичном рынке. Так, стоимость квадратного метра в среднем снизилась на 0,7% — до 106 тыс. руб. Цена на квартиры понизилась на 1,8% — до 5,9 млн руб. Тольятти вошел в число городов с самым заметным падением цен.

В соседнем Оренбурге квадратный метр «вторички» подорожал на 2,1% — до 99 тыс. руб., квартиры — на 2,2% до 5,364 млн руб. В Ульяновске стоимость квадратного метра снизилась на 0,1% до 98,554 тыс. руб., при этом стоимость квартир увеличилась на 0,2% — до 5,270 млн руб.

В исследование портала вошло 70 городов с населением более 300 тыс. человек. Элитный сегмент при анализе не учитывался. В 54 из исследованных 70 городов квадратный метр «вторички» за месяц вырос в цене, в 15 — упал, в одном изменений не произошло. В среднем по всем городам цена «квадрата» выросла за апрель на 0,8% — до 131,5 тыс. руб. Цена лота поднялась за месяц на 0,8%, и теперь средняя квартира стоит 7 млн руб.

Руфия Кутляева