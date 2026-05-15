После определений крайсуда в двух районах Кубани пересмотрели решения по участникам СВО

Краснодарский краевой суд сообщил о результатах рассмотрения административных дел, связанных с защитой прав участников специальной военной операции. В судебной коллегии по административным делам отметили, что в адрес суда продолжают поступать ответы на частные определения, вынесенные в отношении органов местного самоуправления и управлений социальной защиты населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Частными определениями суд указывает чиновникам на допущенные нарушения законодательства и требует устранить их. Так, после вмешательства суда управление социальной защиты населения Горячего Ключа отменило решения об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи двум участникам СВО. Впоследствии каждому из них были произведены выплаты в размере 500 тыс. руб.

Кроме того, исполнено решение суда в Тихорецком районе. Там участнику СВО предварительно согласовали предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство без проведения торгов. В администрации района сообщили, что после постановки участка на кадастровый учет будет принято решение о его бесплатной передаче в собственность заявителя.

Вячеслав Рыжков