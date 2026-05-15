Мошенники похитили у нижегородского подростка 11 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению нижегородца: его 16-летняя дочь отдала мошенникам в общей сложности 11 млн руб. в рублях и валюте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По фабуле дела подростку позвонили якобы с информацией о смене домофона, она продиктовала код из СМС, и мошенники получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах». В ее личном кабинете появилась доверенность на иностранца, которая позволила совершать финансовые операции, а на потерпевшую стали давить и запугивать, отметили в полиции.

Неизвестные продолжили общаться с ней в мессенджере: они представились сотрудниками Росфинмониторинга и предложили помощь. Они убедили ее подключить видеоконференцсвязь и показать квартиру, чтобы найти и якобы задекларировать деньги. Позднее подросток передала курьеру мошенников первые найденные в квартире 3 млн руб., а на следующий день по видеосвязи аферисты нашли валюту.

В итоге потерпевшую на такси увезли во Владимир. Там она отдала незнакомцу 6 млн руб., $18 тыс. и €3 тыс. Затем ее вернули домой, а несколько дней спустя убедили перевести через банкомат еще 455 тыс. руб. При этом поездку на такси ей компенсировали, добавили в МВД.

Владимир Зубарев