Треть ставропольцев готовы сменить офисную работу на рабочую специальность

Почти каждый третий житель Ставропольского края и регионов СКФО готов сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность при условии гарантированного трудоустройства. К таким выводам пришли аналитики hh.ru по итогам опроса 3,6 тыс. российских соискателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным исследования, 28% респондентов готовы пройти профессиональное переобучение, если новое место работы будет гарантировано работодателем. Еще 26% назвали важным условием бесплатное обучение, 25% — возможность увеличить доход.

Как отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, интерес к рабочим специальностям связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. По ее словам, мужчины чаще женщин рассматривают переход в рабочие профессии, особенно при наличии гарантированного трудоустройства или бесплатного обучения. Так, первый вариант выбрали 36% мужчин против 24% женщин, второй — 32% против 23%.

Наиболее значимым фактором для смены профессии жители Ставропольского края и СКФО назвали перспективу профессионального роста и более высокого заработка — этот вариант выбрали 41% опрошенных. Еще 26% рассматривают возможность зарабатывать на прежнем хобби или увлечении, 22% хотели бы уйти с нынешней работы, которая их не устраивает. По 20% респондентов указали более широкие возможности для трудоустройства и дополнительный источник дохода. Еще 18% связывают смену профессии с необходимостью более стабильного самоощущения в условиях экономической нестабильности.

Среди рабочих специальностей, которые вызывают наибольший интерес у соискателей, лидируют профессии кондитера или пекаря — их выбрали 11% респондентов. Еще 10% готовы рассматривать работу повара. Также востребованы специальности автомеханика, швеи, сварщика и электрика — по 6–7%.

При этом предпочтения мужчин и женщин различаются. Среди мужчин наиболее популярны профессии сварщика (17%), электрика (16%), механика (15%), автомеханика и монтажника (по 13%). Женщины чаще выбирают профессии кондитера или пекаря (15%), швеи (13%), повара (10%) и оператора конвейера (7%).

Роман Лаврухин