После гибели парашютиста на Ставрополье завели уголовное дело

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели 54-летнего парашютиста в станице Новомарьевской. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Как сообщалось ранее, 14 мая мужчина погиб, совершая спортивно-тренировочный прыжок с воздушного судна, которое взлетало с посадочной площадки «Русская». «В ходе прыжка парашютист в результате потери контроля в процессе приземления столкнулся с поверхностью земли. Пострадавший получил различные телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева