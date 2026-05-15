Половина краснодарцев считает образование необходимостью

Жители Краснодара сохраняют высокий интерес к образованию, однако все чаще воспринимают его как элемент долгосрочной жизненной стратегии, а не разовый инструмент карьерного роста. К таким выводам пришли аналитики онлайн-кампуса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по итогам проведенного исследования (результаты имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Согласно опросу, 46% жителей города уже проходят обучение и планируют продолжать его в рамках программ высшего образования или специализированных курсов, еще 32% рассматривают возможность поступления на различные образовательные программы. При этом 43% респондентов назвали обучение необходимостью, 17% — возможностью, 15% — осознанным личным выбором, а 19% — вынужденной мерой.

Наиболее распространенными мотивами для получения образования участники исследования назвали личное развитие (32%), повышение дохода (25%) и интерес к новой профессиональной сфере (24%). Еще 15% опрошенных отметили стремление сохранить конкурентоспособность на рынке труда. Лишь 13% респондентов считают образование ключевым фактором успеха, тогда как большинство рассматривает его как один из инструментов достижения целей.

Исследование также зафиксировало рост интереса к системным и длительным образовательным форматам. Так, 45% участников опроса рассматривают или уже проходят обучение в онлайн- или офлайн-магистратуре, 27% получают второе высшее образование. Краткосрочные прикладные курсы выбрали лишь 9% респондентов.

Наиболее высокий спрос на образование наблюдается среди молодежи: в возрастной группе от 18 до 25 лет продолжить или начать обучение намерены 81% опрошенных. Среди респондентов 26–35 лет этот показатель составляет 45%.

Кроме того, жители Краснодара демонстрируют готовность увеличивать расходы на образование. Более трети участников исследования заявили, что готовы тратить на обучение от 60 тыс. до 100 тыс. руб. в год, еще 26% — свыше 100 тыс. руб.

В онлайн-кампусе ВШЭ отмечают, что спрос постепенно смещается в сторону программ, предполагающих более понятную и долгосрочную образовательную траекторию. По словам директора по онлайн-обучению ВШЭ Юлии Ремезовой, среднегодовой прирост числа первокурсников на программах бакалавриата и магистратуры составляет 61%, при этом 44% поступивших — люди старше 25 лет.

Вячеслав Рыжков