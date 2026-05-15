17 мая завершится очередной сезон чемпионата России по футболу. Чемпион вот уже третий раз подряд будет определяться в последнем туре. Главный фаворит на золотые медали — «Зенит», который занимает первую строчку в турнирной таблице и опережает «Краснодар» на два очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чемпионская интрига, конечно, слабовата. Чтобы «Зенит» упустил возможность стать первым, самому богатому клубу страны нужно на выезде проиграть «Ростову», который все задачи уже решил. При этом «Краснодар» обязан выигрывать у «Оренбурга». Вторая часть этого условия вряд ли вызывает сомнения. Но пока неизвестно, что должно произойти, чтобы исполнилась первая. И все же эксперты осторожничают. Дмитрий Булыкин, например, все равно говорит о чемпионстве «Зенита» на 90%, а не на 100%:

«"Краснодар", конечно, сам виноват: две игры оставалось, и упустил чемпионство.

Я думаю, вряд ли "Зенит" упустит такую возможность. Но футбол непредсказуем, бывает разное. В моем понимании на 90% "Зенит" — чемпион».

Кроме чемпионской гонки, в последнем туре РПЛ будет масса интриг. Борьбу за бронзу ведут две московские команды — «Локомотив» и «Спартак». «Локо» опережает красно-белых на два очка, и единственное, что может помочь команде Хуана Карседо запрыгнуть на третью строчку, — это поражение железнодорожников, которые сойдутся с ЦСКА. Так что в странной парадигме 30-го тура болельщики «Спартака» должны желать победы армейцам. Только тогда народная команда будет в медалях.

Есть, конечно, еще одно условие: «Спартак» должен побеждать махачкалинское «Динамо». Но в том, что это произойдет, мало кто сомневается. Комментатор Александр Аксенов, который работал на матчах махачкалинской команды весь сезон, уверен в победе московского клуба:

«У меня сомнений особо нет, потому что я в последнее время постоянно комментирую махачкалинское "Динамо", просто специалистом по этой команде становлюсь. Коллектив интересный, симпатичный, но если сравнивать его ресурс с тем, что есть у "Спартака", это просто небо и земля. Мало того что у "Спартака" мощнейший состав, один из сильнейших в лиге, так этот состав еще и потихонечку начинает показывать игру, которую Карседо выстраивает. И это очень хороший футбол. То, что творит в атаке "Спартак", просто фантастика. Думаю, махачкалинской атаки не хватит, чтобы спартаковскую оборону хоть как-то взломать».

Внизу турнирной таблицы свои расклады. И тут самое яркое — противостояние «Крыльев Советов» с «Акроном». Эта игра решит, какая из команд отправится в стыковые матчи, а какая точно останется в РПЛ. Так что в Самаре будет искрить. К тому же, «Крыльям» устраивает ничья, а у «Акрона» нет главного вдохновителя — Артема Дзюбы. Так что «Крылья Советов» — явный фаворит в борьбе за право остаться в РПЛ, уверен комментатор Константин Генич:

«Я просто не вижу, за счет чего "Акрон" с такой обороной, которая очень много позволяет сопернику и пропускает большое количество мячей, может выиграть. Что "Акрон" может сделать? Но ты можешь 29 туров заниматься непонятно чем, а одной игрой решить задачу. Вот это история "Акрона"».

Интересных матчей много, но все они пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 мск.

Тем не менее, все восемь игр можно будет увидеть в прямом эфире. «Матч ТВ» задействовал почти все свои тематические каналы. Даже на «Бойце» покажут встречу «Сочи» — «Ахмат». Ну а в прямом эфире федерального спортивного телеканала болельщиков ждет мультитрансляция, которая соберет главные моменты всех матчей тура. После этого останется только подвести итоги 34-го чемпионата России по футболу.

Владимир Осипов