Жителей поселка под Самарой заставили платить за воду дважды

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области назначил штраф в размере 100 тыс. рублей коммерческой организации, обслуживающей инфраструктуру коттеджного поселка «Ильинка». Поводом послужило административное дело, возбужденное прокуратурой Волжского района по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение установленного порядка ценообразования и тарифного регулирования). Решение не вступило в законную силу. Об этом прокуратура сообщила в пятницу, 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Проверке предшествовало обращение инициативных жителей поселка на личном приеме к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому. По его поручению прокуратура Волжского района изучила обоснованность начисления жителям платежей за «сервисные услуги». Выяснилось, что компания, арендовавшая водопроводные сети, включила в тариф плату за их содержание. При этом саму холодную воду жителям поставляла ресурсоснабжающая организация, которая уже взимала за эту услугу плату в установленном законом порядке.

Прокурор района внес директору организации представление об устранении нарушений. После этого из тарифа на сервисные услуги исключили плату за содержание водопроводных сетей.

Георгий Портнов