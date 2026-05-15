На трассе «Ростов — Ставрополь» в ДТП с грузовиком погиб человек

Вечером 14 мая на автодороге «Ростов — Ставрополь» в Песчанокопском районе произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Ростовской области.

Согласно данным ведомства, 41-летний водитель Lada Kalina ехал из Ставрополя в Ростов. Обгоняя «Газель», водитель легковой машины столкнулся с грузовиком Scania. «После столкновения Scania съехала в правый обочинный отвод проезжей части с последующим опрокидыванием. Lada Kalina по касательной столкнулась с «Газелью», после чего машина съехала в левый обочинный отвод проезжей части и опрокинулась»,— говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи.

Наталья Шинкарева