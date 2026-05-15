Нижегородка через суд лишила бывшего мужа выплаты за сына, умершего на СВО

Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода удовлетворил иск матери военнослужащего, погибшего на СВО, к его отцу. Истица просила лишить его права на меру соцподдержки, сообщили в Нижегородском областном суде.

Согласно материалам дела, после рождения ребенка ответчик и истица развелись, и на протяжении всей жизни отец родственные связи с ним не поддерживал, от исполнения родительских обязанностей самоустранился. Суд пришел к выводу, что ответчик не имеет законного права на меры соцподдержки, установленные для родителей погибших военнослужащих.

Галина Шамберина