В Петербурге сократился вклад высоких доходов в поступления НДФЛ

В Санкт-Петербурге сократилась доля жителей с высокими доходами — к этой категории относят граждан, зарабатывающих более 200 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, пишет «Деловой Петербург».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ФНС, в первом квартале 2026 года поступления НДФЛ в городе на Неве составили 128,3 млрд рублей, что на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

При этом объем налогов, уплаченных по повышенным ставкам — 15% и выше, — вырос значительно менее заметно. Обеспеченные петербуржцы перечислили 5,65 млрд рублей, что лишь на 2,7%, или на 150 млн рублей, больше, чем годом ранее.

В результате доля так называемых налогов на «сверхдоходы» снизилась с 4,9% в первом квартале 2025 года до 4,4% в 2026-м. Если год назад по повышенным ставкам в бюджет поступал примерно каждый 20-й рубль НДФЛ, то сейчас — уже каждый 23-й.

Согласно действующим правилам, поступления НДФЛ по базовой ставке 13% остаются в региональном бюджете, тогда как суммы, собранные по повышенным ставкам, направляются в федеральный бюджет.