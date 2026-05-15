В Петербурге закрыли незаконную гостиницу в жилом доме на Садовой

В Санкт-Петербурге после вмешательства прокуратуры прекратила работу незаконная гостиница, располагавшаяся в жилом доме в Адмиралтейском районе. Как сообщили в надзорном ведомстве, поводом для проверки стали жалобы жильцов многоквартирного дома на Садовой улице.

Прокуратура закрыла незаконную гостиницу на Садовой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проверка установила, что несколько квартир были переоборудованы под гостиничные номера без перевода помещений в нежилой фонд. Информация о размещении публиковалась в интернете, а проживание предоставлялось за плату в меблированных комнатах.

Прокуратура потребовала от собственников прекратить деятельность гостиницы, устранить выявленные нарушения и использовать квартиры исключительно по их прямому назначению.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Матвей Николаев