В Петербурге закрыли незаконную гостиницу в жилом доме на Садовой
В Санкт-Петербурге после вмешательства прокуратуры прекратила работу незаконная гостиница, располагавшаяся в жилом доме в Адмиралтейском районе. Как сообщили в надзорном ведомстве, поводом для проверки стали жалобы жильцов многоквартирного дома на Садовой улице.
Проверка установила, что несколько квартир были переоборудованы под гостиничные номера без перевода помещений в нежилой фонд. Информация о размещении публиковалась в интернете, а проживание предоставлялось за плату в меблированных комнатах.
Прокуратура потребовала от собственников прекратить деятельность гостиницы, устранить выявленные нарушения и использовать квартиры исключительно по их прямому назначению.
Суд удовлетворил требования прокурора.