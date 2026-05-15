После рейда нижегородской полиции из России выдворят 59 иностранцев
По итогам оперативного мероприятия, которое нижегородская полиция провела 28–30 апреля, из России выдворят 59 иностранцев за нарушения миграционного законодательства. Еще 132 иностранцам запретили въезд в Россию, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
За три дня полицейские выявили 358 нарушений миграционного законодательства и доставили в дежурные части 206 иностранцев, 16 из которых находились в списках контролируемых лиц. В отношении задержанных составили 21 административный протокол за несоблюдение ограничений на осуществление деятельности (ст. 18.17 КоАП РФ).
Также сотрудники Госавтоинспекции составили пять протоколов в отношении иностранных водителей общественного транспорта, у которых не было российских водительских прав, добавили в МВД.