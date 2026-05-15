Второй обвиняемый в гибели ребенка во время сборов в Дзержинске пойдет под суд

Руководитель автономной некоммерческой организации пойдет под суд по обвинению в гибели восьмилетнего ребенка во время спортивных сборов в Дзержинске. Его будут судить по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Мальчик погиб в июне 2025 года на территории лесного массива: его сбил водитель автомобиля, в отношении которого уже вынесен приговор.

Как полагает следствие, директор организации не обеспечил безопасность процесса и не провел инструктаж о технике безопасности с участвующими в сборах.

Галина Шамберина