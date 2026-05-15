В карьере под Новороссийском проведут плановые взрывные работы

Жителей Новороссийска и поселка Верхнебаканского предупредили о проведении 15 мая взрывных работ и военных учений. Информацию о плановых мероприятиях распространили городские службы и «Новоросцемент», сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

В карьере цементного завода «Первомайский» в поселке Верхнебаканского 15 мая с 12:00 до 17:00 проведут взрывные работы. Мероприятия организуют в плановом режиме на территории производственного объекта.

Ранее власти Новороссийска также сообщали о проведении учений с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Тренировки состоятся 15 мая в акватории морского порта города с 11:00 до 13:00.

В ходе учений военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В рамках мероприятий выполнят практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные сообщения средств массовой информации, телевидения и радио.

На время проведения учений в акватории морского порта введут ограничения для движения маломерных судов и занятий водными видами спорта. Под запрет попадут прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, сап-доски, виндсерфинг и другие аналогичные средства. Кроме того, временно ограничат проведение подводных работ и водолазных спусков, включая работы с берега.

Власти подчеркнули, что ограничения вводят для обеспечения безопасности во время практических мероприятий.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 355 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов страны, включая Краснодарский край, Республику Крым, а также акватории Азовского и Каспийского морей.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность, максимальный размер штрафа составляет до 300 тысяч рублей.

Мария Удовик