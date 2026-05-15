Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях в порту

В Новороссийске 15 мая проведут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Тренировки состоятся в акватории морского порта города с 11:00 до 13:00.

Как сообщили городские службы, в ходе учений военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В рамках тренировки запланировали выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные сообщения средств массовой информации, телевидения и радио.

На время проведения учений в акватории порта введут ограничения для судоходства и водных видов активности. В частности, будет запрещено движение всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также гидроциклы, виндсерфинг, сап-доски и аналогичные средства для занятий спортом на воде.

Кроме того, на период стрельб запретят любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе выполняемые с берега.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 355 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов страны, включая Краснодарский край, Республику Крым, а также акватории Азовского и Каспийского морей.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются и на публикацию сведений о местонахождении военных объектов, критически важной инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Власти региона ранее предупреждали, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет до 300 тысяч рублей.

Мария Удовик