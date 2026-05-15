В работах по ликвидации разлива в Туапсе задействованы 445 человек

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По состоянию на 15 мая с территории загрязнения собрано и вывезено 29,9 тыс. кубических метров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы по очистке продолжаются в круглосуточном режиме.

К ликвидации последствий привлечены 445 человек. В работах задействованы 112 единиц техники, включая силы и средства МЧС России.

Специалисты осуществляют сбор и вывоз загрязненных материалов, а также проводят мероприятия по локализации и устранению последствий разлива нефтепродуктов.

Работы направлены на полную очистку территории и снижение экологических рисков после произошедшего инцидента. Власти и профильные службы продолжают контролировать ситуацию на месте.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая после удара беспилотника загорелся морской терминал в Туапсе. По официальным данным, никто не пострадал. Власти сообщили о полном тушении пожара накануне.

До этого тушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание там случилось после предыдущей атаки дронов. Работы на объекте шли с 28 апреля.

Сейчас в Туапсинском районе действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти заявляют, что ситуацию контролируют. Профильные службы продолжают уборку и восстановление.

Ликвидация последствий продолжается с привлечением специализированных служб и техники. По данным оперативных служб, работа по устранению загрязнения будет продолжена до полной нормализации ситуации на территории.

