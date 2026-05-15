Поезд из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» запустят 22 мая

На Свердловской железной дороге возобновят курсирование пригородного трехвагонного поезда «Орлан» из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» (Свердловская область) с 22 мая, сообщили в пресс-службе СвЖД. Поезд будет курсировать в режиме экспресса по пятницам, субботам и воскресеньям до 25 октября.

Поезд №7011 Екатеринбург — Михайловский завод будет отправляться из Екатеринбурга в 8:09, прибывая на остановку Бажуково в 10:48 и на остановку Аракаево в 11:13. В обратном направлении состав №7012 проследует с Аракаево в 16:54, с Бажуково в 17:20 и прибудет в столицу региона в 19:58. На пути следования предусмотрены остановки на станциях Ревда и Дружинино.

Билеты на первые рейсы 22, 23 и 24 мая уже доступны для покупки. Стоимость проезда в одну сторону до станций Бажуково или Аракаево составляет 402 руб. Продажа билетов на последующие даты начнется за 10 дней до отправления поезда. Также туристы могут приобрести у туроператора пакет услуг, включающий экскурсионное обслуживание в поезде.

