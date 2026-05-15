В Петербурге в 2026 году откроют три новых городских причала

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют открыть три новых причала для жителей и туристов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Агентстве внешнего транспорта. Новые объекты появятся на набережной реки Мойки, а также в Кронштадте и Ломоносове.

В Петербурге планируют открыть три новых причала в 2026 году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причал напротив Дворцовой набережной планируют открыть уже в июне. Для приема судов там оборудуют специальный спуск для швартовки. В агентстве рассчитывают, что новый объект гармонично дополнит туристическую инфраструктуру центра города и улучшит транспортную доступность исторической части Санкт-Петербурга.

В Кронштадте к сентябрю должны открыть причал «Летняя пристань», предназначенный для пассажирских судов. Еще один причал разместят в Сидоровском канале в Ломоносове. Все новые точки планируют объединить единым водным маршрутом.

На линиях будут работать в том числе скоростные суда классов «Метеор» и «Катамаран».

Сейчас в Петербурге функционируют 20 городских причалов. Кроме того, еще около 120 причалов находятся в управлении Мостотреста и сдаются в аренду коммерческим организациям.

Матвей Николаев