В Петергофе создадут онлайн-гид с искусственным интеллектом

В музее-заповеднике Петергофа планируют создать онлайн-гид по Нижнему парку на базе искусственного интеллекта. Об этом рассказал генеральный директор музея Роман Ковриков, пишет ТАСС. По его словам, цифровой помощник сможет подсказывать посетителям маршруты прогулок, информировать о погоде, рекомендовать места для посещения и помогать быстрее находить кассы и точки входа.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Система также будет помогать ориентироваться на большой территории парка.

«Мы готовим онлайн-гид по парку на основе искусственного интеллекта, который поможет составить маршрут, рассказать, какая погода сейчас в Петергофе, куда лучше зайти, где быстрее купить билеты и вообще сориентировать вас в большом пространстве парка», — отметил Ковриков.

Гендиректор добавил, что в музее уже активно внедряют цифровые технологии. В частности, искусственный интеллект используется для быстрой оценки страховой стоимости музейных предметов — теперь этот процесс занимает не неделю, а всего несколько секунд.

Кроме того, в Петергофе разрабатывают ИИ-помощника для задач, связанных с реставрацией объектов культурного наследия.

