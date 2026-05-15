Жителей Сочи предупредили о стрельбах в морпорту и Пластунке

Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб 15 мая. Тренировки военных состоятся в акватории Морского порта Сочи, на полигоне в селе Пластунка, а также в морском порту Имеретинский.

Как сообщили в Муниципальном центре управления Сочи, стрельбы в акватории Морского порта проведут в два временных периода — с 09:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00. В это же время, с 09:00 до 13:00, учения состоятся на полигоне в селе Пластунка. Дополнительно стрельбы запланировали в 12:40 в морском порту Имеретинский.

Власти города уточнили, что во время проведения мероприятий будет организовано речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта попросили сохранять спокойствие и учитывать информацию при планировании передвижений.

В Муниципальном центре управления подчеркнули, что отработка действий военными направлена на обеспечение безопасности и проводится в плановом режиме.

Ранее Минобороны России сообщало, что в течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом российских регионов, включая Краснодарский край, Республику Крым, а также акватории Азовского и Каспийского морей.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Ограничения также касаются публикации данных о местонахождении военных объектов, критически важной инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Власти региона ранее предупреждали, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.

Мария Удовик