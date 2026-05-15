Между Сочи и Сухумом возобновили морское сообщение

Между Сочи и Сухумом выполнили первый в 2026 году пассажирский рейс на судне на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Морское сообщение открыли в рамках сезонной навигации. Маршрут будет работать до октября с учетом погодных условий.

Как сообщили в администрации курорта, запуск рейсов направлен на развитие морского пассажирского сообщения и повышение транспортной доступности черноморского побережья. Перевозки позволят перераспределить часть пассажиропотока и снизить нагрузку на автомобильный и железнодорожный транспорт в высокий туристический сезон.

По словам заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра, направление между Сочи и Сухумом остается востребованным среди туристов и ежегодно пользуется стабильным спросом в период навигации. В текущем сезоне запланировали 35 рейсов, что позволит сделать сообщение между двумя курортными городами более удобным и быстрым для пассажиров.

Судно «Космонавт Павел Попович» рассчитано на перевозку до 120 пассажиров и может развивать скорость свыше 60 километров в час. Для пассажиров на борту предусмотрели систему кондиционирования, кресла авиационного типа и конструктивные решения, снижающие уровень вибрации во время движения.

Маршрут обслуживают с прохождением пограничного и таможенного контроля. Посадку организовали на морском вокзале Северного мола в Сочи при наличии документов, необходимых для пересечения государственной границы. Приобрести билеты можно в кассах на мелководном причале. Рейсы будут выполнять по вторникам и пятницам.

Первые тестовые рейсы по маршруту Сочи—Сухум провели в августе 2025 года. Тогда судно на подводных крыльях преодолело путь до столицы Абхазии за 2,5 часа. За время тестовой эксплуатации перевезли почти тысячу пассажиров.

Мария Удовик