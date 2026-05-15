В Туапсинском округе объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространили местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей муниципалитета призвали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за официальными сообщениями. В случае включения сирен сигнала «Внимание всем» гражданам рекомендовано немедленно пройти в укрытие.

Тем, кто находится дома, рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон. В качестве наиболее безопасных мест названы коридоры, ванные комнаты, туалеты и кладовые. Также жителям советуют выбирать помещения, окна которых не выходят в сторону моря.

Гражданам, находящимся на улице, рекомендовано укрыться в цокольных этажах ближайших зданий, подземных переходах или на подземных парковках.

Власти отдельно подчеркнули, что использовать автомобиль в качестве укрытия запрещено. Кроме того, жителям не рекомендуют прятаться у стен многоквартирных домов.

В сообщении также отмечается необходимость сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала. Режим угрозы будет снят после того, как оперативные службы подтвердят безопасность обстановки.

Ранее в Краснодарском крае уже вводились аналогичные предупреждения в связи с угрозой атак беспилотников. В регионе продолжают действовать меры безопасности, связанные с возможными атаками БПЛА.

Жителям и гостям Туапсинского округа рекомендовали пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные сведения.

Мария Удовик