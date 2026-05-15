В Туапсинском районе объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Туапсинского района объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

При включении сирен сигнала «Внимание всем» необходимо уйти подальше от окон и спрятаться в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Если тревога застигла на улице, следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Также подойдут подземный переход или парковка. Использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов — опасно.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной»,— подчеркнул Сергей Бойко.

Согласно информации Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 355 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Краснодарским краем, акваториями Азовского и Каспийского морей и другими регионами РФ. Атака была отражена в период с 23:00 14 мая до 07:00 15 мая.

Алина Зорина