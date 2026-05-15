В Ростове мужчину осудили за призывы к ударам по территории РФ

Южный окружной военный суд признал виновным в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) жителя Мелитополя Алексея Марченко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как установил суд, фигурант летом 2023 года разместил комментарий под постом в telegram-кнале, который содержал одобрение ударов ВСУ по территории России. «Кроме этого Марченко 13 июня 2023 года разместил комментарий, содержащий лингвистические признаки побуждения пользователей телеграм-канала к совершению действий, направленных на уничтожение русских детей»,— уточняется в сообщении.

Алексею Марченко назначен срок в виде шести лет колонии общего режима.

Наталья Шинкарева

