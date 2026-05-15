Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Выборгского района задержали за организацию плантации конопли в бане

В Выборгском районе Ленинградской области полицейские задержали 27-летнего жителя поселка Рябово, которого подозревают в организации незаконного выращивания конопли. Под теплицу мужчина оборудовал помещение бани, сообщили 15 мая в пресс-службе регионального главка МВД.

В бане под Выборгом найдено 200 кустов конопли

В бане под Выборгом найдено 200 кустов конопли

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В бане под Выборгом найдено 200 кустов конопли

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт запрещенных веществ.

Во время обыска на участке на Полянском шоссе правоохранители обнаружили в бане более 200 кустов конопли, а также пять пакетов с высушенными листьями. Общий вес изъятого превысил шесть килограммов.

Экспертиза подтвердила, что найденные растения и вещества являются коноплей и продуктами ее переработки.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время суду предстоит определить ему меру пресечения.

Матвей Николаев

Новости компаний Все