Жителя Выборгского района задержали за организацию плантации конопли в бане
В Выборгском районе Ленинградской области полицейские задержали 27-летнего жителя поселка Рябово, которого подозревают в организации незаконного выращивания конопли. Под теплицу мужчина оборудовал помещение бани, сообщили 15 мая в пресс-службе регионального главка МВД.
В бане под Выборгом найдено 200 кустов конопли
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт запрещенных веществ.
Во время обыска на участке на Полянском шоссе правоохранители обнаружили в бане более 200 кустов конопли, а также пять пакетов с высушенными листьями. Общий вес изъятого превысил шесть килограммов.
Экспертиза подтвердила, что найденные растения и вещества являются коноплей и продуктами ее переработки.
Подозреваемый задержан. В ближайшее время суду предстоит определить ему меру пресечения.