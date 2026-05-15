В Псковской области ночью сбили БПЛА

Минувшей ночью в небе над Псковской областью были нейтрализованы беспилотники. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max. По словам главы региона, в результате инцидента разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано.

Господин Ведерников также напомнил жителям об опасности приближения к обломкам БПЛА и местам их падения. Он отметил, что боевые части дрона могут представлять угрозу даже после уничтожения аппарата, поскольку нередко запрограммированы на нанесение максимального ущерба.

Кроме того, губернатор предупредил, что из-за продолжающейся фиксации отдельных беспилотников в соседних регионах в течение дня возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета.

«Прошу отнестись с пониманием! Это вынужденные меры обеспечения нашей с вами безопасности», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Матвей Николаев