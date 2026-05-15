Из Ростовской области в Турцию экспортировали 6,4 тысяч кормов для животных

С 4 по 8 мая текущего года с территории Ростовской области в Турцию было экспортировано 6,4 тыс. т подсолнечного шрота, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

«Проведен отбор проб кормов для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям страны-импортера»,— отмечается в сообщении. В ходе проверки грузов нарушений требований ветеринарного законодательства не было выявлено.

Наталья Шинкарева