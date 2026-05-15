Циклон над Черным морем принесет ливни и грозы на Кубань

Синоптическую ситуацию в Краснодарском крае 15 мая будет определять очередной циклон, формирующийся над южной частью акватории Черного моря. По прогнозам синоптиков, атмосферный вихрь принесет в регион дожди, грозы и усиление ветра.

Как сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в течение дня на территории Кубани ожидается преимущественно облачная погода. В регионе прогнозируются кратковременные осадки, а местами — сильные ливни с грозами.

По данным синоптиков, температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 3 до 8 м/с. Во время грозы возможны порывы ветра.

Атмосферное давление в течение дня начнет постепенно повышаться и достигнет 753 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы.

Согласно предварительному прогнозу, в субботу погодные условия в Краснодарском крае останутся неустойчивыми. В регионе сохранятся кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +19…+21.

Ранее синоптики предупреждали, что сильные грозовые осадки продолжат локально накрывать территорию Краснодарского края до конца рабочей недели. Неблагоприятные погодные условия могут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

Из-за интенсивных осадков в предгорных районах региона возможен подъем уровня воды в реках. В связи с этим на территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение.

Специалисты отмечают, что в течение недели погодные условия на юге России остаются нестабильными под влиянием фронтальных разделов. Атмосферные процессы продолжают оказывать влияние на формирование осадков и усиление ветра в ряде районов региона.

Жителям и гостям Кубани рекомендуют учитывать прогноз погоды при планировании поездок и отдыха на открытом воздухе. Во время сильных осадков и гроз возможно ухудшение видимости на дорогах, а также локальные подтопления низинных участков.

Синоптики продолжают следить за развитием циклона над Черным морем и изменением погодной ситуации в Краснодарском крае.

Мария Удовик