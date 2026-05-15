Замглавы Тавдинского округа оштрафовали за перемещение машины с места ДТП

На 1 тыс. руб. оштрафовали замглавы Тавдинского муниципального округа Константина Баранова за то, что он убрал с места ДТП свой автомобиль, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Авария, участником которой стал Константин Баранов, произошла утром 6 апреля. Перемещение машины с места ДТП является нарушением правил дорожного движения — виновным в нарушении его признали 14 апреля по постановлению начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Тавдинский».

Штраф был назначен по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ. Постановление было опротестовано в районном суде. Дело возвращено на новое рассмотрение. Если вина замглавы будет доказана, его могут лишить водительских прав на срок до 1,5 лет или назначить административный арест до 15 суток.

Ирина Пичурина