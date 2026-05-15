Замглавы Тавдинского округа оштрафовали за перемещение машины с места ДТП
На 1 тыс. руб. оштрафовали замглавы Тавдинского муниципального округа Константина Баранова за то, что он убрал с места ДТП свой автомобиль, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Авария, участником которой стал Константин Баранов, произошла утром 6 апреля. Перемещение машины с места ДТП является нарушением правил дорожного движения — виновным в нарушении его признали 14 апреля по постановлению начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Тавдинский».
Штраф был назначен по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ. Постановление было опротестовано в районном суде. Дело возвращено на новое рассмотрение. Если вина замглавы будет доказана, его могут лишить водительских прав на срок до 1,5 лет или назначить административный арест до 15 суток.