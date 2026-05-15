Средняя цена «квадрата» первичного жилья в Ростове составила 120 тысяч рублей

В Ростовской области в первом квартале текущего года средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья составила 120 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Квадратный метр жилья на вторичном рынке стоил 96,8 тыс. руб.

В первом квартале 2026 года по сравнении с четвертым кварталом прошлого года цены в среднем по всем типам квартир на первичном рынке жилья выросли на 2,8%, а на вторичном рынке жилья — на 0,1%. «В новостройках темпы роста стоимости квартир варьировали от 2,4% — на типовые квартиры до 3,4% — на элитные квартиры. На вторичном рынке жилья подорожали квартиры низкого качества (на 4,7%), элитные квартиры (на 1,0%), типовые квартиры (на 0,4%). При этом квартиры улучшенной планировки подешевели на 0,7%»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева