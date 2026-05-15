НАО признали самым пьющим регионом России

Ненецкий автономный округ стал регионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в России. Об этом сообщил начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков, пишут «Известия».

В Минздраве назвали самый пьющий регион РФ

В Минздраве назвали самый пьющий регион РФ

По данным исследования, в НАО на одного человека приходится 18,2 литра чистого спирта в год. Более 10 литров чистого этилового спирта на человека также зафиксировали в Республике Карелия и Республике Коми.

В среднем по стране в 2025 году уровень потребления алкоголя составил 8,06 литра чистого спирта на человека. По словам Виктора Зыкова, это на 24% меньше, чем десять лет назад. Для сравнения: в 2016 году показатель достигал 10,6 литра.

Самые низкие показатели потребления алкоголя зарегистрированы в республиках Северного Кавказа, Ставропольском крае, Туве и Москве.

