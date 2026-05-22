Интеллектуальная транспортная система Пермского края работает на операционных системах «Альт»

Автобусы приходят точно по расписанию, грузы доставляются в срок, коммунальная техника максимально быстро справляется с последствиями природных катаклизмов, задержки фиксируются, анализируются и минимизируются. Такова реальная картина работы транспортной системы Пермского края, «под капотом» которой находится РНИС – Региональная навигационная информационная система. Ее фундаментом служит российская операционная система «Альт» разработки «Базальт СПО».

РНИС – это сложный технологический комплекс, который аккумулирует и анализирует данные по всем транспортным средствам, задействованным в пассажирских и грузовых перевозках на автомобильном, водном и железнодорожном транспорте на территории края, а также по транспортным средствам жилищно-коммунального хозяйства. Информация из РНИС позволяет обеспечивать плановый уровень пропускной способности дорожно-транспортной сети региона, управляемость, оптимизацию и безопасность транспортной среды.

Почему выбор остановился на ОС «Альт»

Разработали, внедрили и поддерживают РНИС Пермского края специалисты АО «Группа Т-1». Изначально РНИС была развернута на основе импортной операционной системы, но реализация региональной программы импортозамещения в сфере ИТ потребовала перейти на российскую ОС. Отечественная операционная система должна была соответствовать следующим требованиям:

• Иметь высокую репутацию на российском ИТ-рынке.

• Состоять в Едином реестре российского ПО.

• Обеспечивать реальную технологическую независимость.

• Иметь встроенные средства защиты и быть сертифицированной ФСТЭК России. РНИС Пермского края относится к классу госинформсистем (ГИС), поэтому для ввода в эксплуатацию необходимо было пройти аттестацию на соответствие требованиям ФСТЭК России. Одно из условий аттестации – работа на сертифицированной ОС.

• Обеспечивать работу с мощной российской сертифицированной системой управления базами данных (СУБД). РНИС в режиме 24/7 оперирует огромными объемами данных в реальном времени, «на лету» генерирует отчеты и строит прогнозы (например, прогноз прибытия каждого из городских автобусов), поэтому ОС должна поддерживать бесперебойную работу с сертифицированной СУБД, способной выдерживать очень большие нагрузки.

• Поддерживать работу со сторонним отечественным ПО и цифровыми сервисами, так как РНИС интегрирована с российскими геосервисами (2ГИС, Яндекс), ЦУР – Центром управления регионом, системами диспетчеризации предприятий-перевозчиков и подрядчиков, навигационной платформой «ГЛОНАСС» и системами безналичной оплаты, формируя целостную технологическую цепочку.

Всем этим условиям соответствует операционная система «Альт СП». Она развивается на собственной инфраструктуре разработки, которая находится на территории и под юрисдикцией Российской Федерации. Базой для ее развития служит независимый репозиторий (банк программных пакетов) «Сизиф», один из крупнейших в мире. Операционная система имеет встроенные средства защиты информации, что позволяет эксплуатировать решение в контурах с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). «Альт СП» сертифицирована ФСТЭК России. В дистрибутив ОС включена СУБД PostgreSQL, сертифицированная в составе дистрибутива на соответствие приказу №64 ФСТЭК России по 4-му классу защиты, причем защищенными являются не только одиночные установки СУБД, но и кластеры из нескольких баз данных. Приобретение СУБД в едином комплекте в составе дистрибутива ОС дает существенную экономию, а использование отечественной ОС в связке с российской СУБД исключает риски, связанные с отключением зарубежных сервисов и прекращением технической поддержки. Кроме того, указанное решение экономически выгоднее, нежели приобретение сертифицированной СУБД отдельно от ОС.

Переход РНИС на «Альт»: новые возможности и преодоление сложностей

Перевод РНИС на «Альт СП» выполнили специалисты АО «Группа Т-1». В ходе проекта они развернули локальный репозиторий. Его наличие позволило использовать дополнительные программные пакеты и обеспечить интеграцию ОС с программами, которые уже использовались заказчиком. Например, интеграцию с Kubernetes – платформой для управления контейнеризованными приложениями и сервисами, Rancher – открытой платформой для управления контейнерами, которая позволяет развертывать и управлять кластерами Kubernetes в различных средах – в облаке, на месте или на периферии сети, с базами данных ClickHouse для онлайн-аналитической обработки больших объемов данных и с СУБД Redis, обеспечивающей увеличение производительности веб-приложений.

Сложности, возникшие с развертыванием репозитория, оперативно помогли решить специалисты «Базальт СПО». Они организовали закрытый чат, отвечали на вопросы, давали советы, делились опытом, предоставляли техническую документацию. Например, ценными оказались советы, как установить дополнительные программные пакеты, чтобы придать ОС требуемые свойства и при этом не выйти за рамки сертифицированного программного продукта.

Как работает РНИС на ОС «Альт СП»

Сегодня РНИС развернута на 40 виртуальных машинах в ЦОДе Правительства Пермского края.

На «Альт СП» работают 15 подсистем:

• оператора РНИС ПК;

• аналитическая платформа РНИС ПК;

• мониторинга и управления пассажирскими перевозками;

• мониторинга и управления школьными автобусами;

• мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом;

• мониторинга автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства;

• мониторинга и управления дорожной техникой;

• мониторинга и управления транспортными средствами прочих АТП;

• мониторинга транспортных средств, осуществляющих вывоз ТКО;

• мониторинга транспортных средств, осуществляющих вывоз медицинских отходов;

• мониторинга и управления транспортными средствами органов государственной власти;

• мониторинга и управления транспортными средствами эвакуации;

• информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса, в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом (интернет-портал для информирования населения о работе транспортного комплекса региона);

• «Единая телематическая платформа»;

• информационно-справочного обеспечения краевого транспортного комплекса.

За одну минуту РНИС способна принять и корректно обработать данные примерно от 2 тыс. машин, на которых установлено около 5 тыс. телематических датчиков. Прибытие автобусов на остановку в соответствии с расписанием, отклонения либо сходы с маршрутов грузовых автомобилей, перевозящих отходы и опасные грузы, движение правительственных машин, контроль перемещений техники, осуществляющей уборку дорог, – это далеко не полный перечень задач, которые выполняет транспортная система.

Средняя нагрузка по сети при передаче данных между компьютерами РНИС составляет около 250 Мбит/с, а между балансировщиками – от 500 Мбит до 1 Гбит в секунду.

Инструменты контроля и управления движением на маршрутах пассажирского транспорта включают в себя карту Пермского края, на которой выводится фактическое положение ТС на маршрутах, оперативную сводку и детализированные формы, отображающие параметры движения и выполнения рейсов по маршрутам и выходам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Экран диспетчера – инструмент, который позволяет осуществлять автоматизированный контроль использования техники, выполняющей работы по уборке дорог и территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Онлайн-аналитика позволяет контролировать ключевые показатели выполнения транспортной работы в режиме реального времени. Аналитика доступна в срезах данных как на текущий момент, так и в суточном/почасовом разрезе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

РНИС ориентирована на всех участников транспортного процесса: муниципалитеты, перевозчиков и граждан.

• Органам власти система обеспечивает прозрачность и контроль исполнения госконтрактов, позволяя оплачивать услуги перевозчиков на основе объективных данных, а не бумажных отчетов. Это дает возможность обоснованно применять штрафные санкции и оперативно реагировать на жалобы граждан.

• Для транспортных компаний РНИС автоматизирует формирование отчетности, ускоряет процесс получения оплаты и предоставляет мощные инструменты удаленного контроля и диспетчеризации автопарка.

• Пассажирам сервис открывает доступ к актуальной информации о движении транспорта в режиме реального времени и дает возможность обратной связи по качеству услуг.

Эффекты для Пермского края и вектор развития для других регионов

Внедрение цифровой платформы на базе ОС «Альт СП» в Пермском крае позволило решить ряд системных проблем транспортной отрасли:

• Повысилась дисциплина соблюдения расписания и маршрутов.

• Бюджетные средства стали расходоваться эффективнее, так как оплата производится только за фактически выполненный объем работ.

• Был налажен объективный учет пассажиропотока и контроль оплаты проезда, что позволило сократить злоупотребления.

• Ускорилась обработка обращений граждан и улучшилось качество предоставляемых транспортных услуг.

Опыт «Группы Т-1», «Базальт СПО» и Пермского края доказывает, что цифровая трансформация в условиях импортозамещения – это стратегическая возможность построения прозрачной, эффективной и технологически независимой транспортной системы. Использование сертифицированных отечественных ОС, таких как «Альт СП», становится стандартом для создания безопасных и устойчивых интеллектуальных транспортных систем, готовых к масштабированию в любом регионе Российской Федерации.

«Базальт СПО» - мировой производитель системного и инфраструктурного ПО на базе собственной платформы разработки. Более 25 лет мы обеспечиваем реальную независимость благодаря полному суверенитету разработки. Создаем комплексную безопасную ИТ-экосистему «Альт» для государства, бизнеса и частных пользователей. «Альт» — единая экосистема российских решений: операционные системы, виртуализация, контейнеризация, контроллер домена и даже платформа сборки ПО — для построения целостной ИТ-инфраструктуры. Продукты сертифицированы ФСТЭК России, ФСБ России, МО РФ, завершают процедуру сертификации процессов РБПО по новому ГОСТ и позволяют выстроить всю ИТ-инфраструктуру организации.

ООО "Базальт СПО"