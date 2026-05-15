КГК получила убыток в 58 млн рублей за первый квартал 2026 года

ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК) в первом квартале 2026 года получило чистый убыток в размере 58 млн руб. против прибыли в 87,2 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Такие данные указаны в бухгалтерской отчетности организации.

Выручка же компании в первые три месяца этого года выросла. Если в январе-марте 2025-го она составляла 3,2 млрд руб., то за этот же период 2026-го она достигла почти 3,9 млрд руб. (+19,7%). Прибыль от продаж в первом квартале этого года находилась на уровне 326,2 млн руб. после 157,8 млн руб. в аналогичном периоде 2025-го (рост в два раза).

Виталина Ярховска