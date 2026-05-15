Капремонт мемориала «Защитникам ростовского неба» планируют завершить до сентября

В Ростове-на-Дону 14 мая начался капитальный ремонт мемориального комплекса «Защитникам ростовского неба». Об этом в своем канале в Max сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

В ходе ремонта будет укреплен постамент, заменена облицовка мемориала из гранитных плит, а также окраска декоративных металлических элементов. «Также предусмотрены работы по укреплению центральной лестницы мемориального комплекса. Ремонт планируется завершить до начала сентября этого года»,— уточняется в сообщении.

Мемориал «Защитникам ростовского неба» был открыт в мае 1972 года а парке Авиаторов. Он включает в себя три стелы, которые находятся на больших братских могилах советских воинов и мирных жителей.

Наталья Шинкарева