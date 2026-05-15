Жаркая погода сохранится в Свердловской области на выходных

В пятницу на территорию Свердловской области продолжит поступать теплая воздушная масса, которая распространяется по западной периферии антициклона. Жара сохранится в регионе на выходных, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Над южной половиной региона располагается более теплая тропическая воздушная масса по сравнению с севером, тогда как полярный фронт, разделяющий эти массы, пройдет над центральными районами. Благодаря присутствию антициклона фронт слабо выражен, однако на его территории прогнозируется облачность.

В Екатеринбурге днем 15 мая ожидается +27°..+29°, переменная облачность, преимущественно без осадков с вероятностью грозы в 5%, ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. В субботу, 16 мая, ночью +13°, днем +28°, в воскресенье — ночью +14°, днем +29°. Жара немного спадет только во второй половине следующей недели.

Спасатели рекомендуют в дневное время держать закрытыми окна, ставни и шторы, особенно на солнечной стороне. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно. По возможности рекомендуется использовать кондиционеры.

Ирина Пичурина