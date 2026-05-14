60-летнюю пензенку подозревают в мошенничестве на 5 млн из-за брака с бойцом СВО

Прокуратура потребовала признать недействительным брак, заключенный в феврале 2025 года 52-летнем жителем Лунинского района за несколько дней до отправки в зону СВО. Его супругой стала 60-летняя односельчанка. В июне прошлого года мужчина погиб, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Согласно материалам прокурорской проверки, брак был фиктивным. В ведомстве указали, что на счет вдовы поступило 5 млн руб. соцвыплат.

Суд признал брак недействительным. В отношении пензенки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги арестованы. Прокуратура продолжает контролировать ход расследования.

