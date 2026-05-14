Опасность БПЛА объявлена в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» действует на территории Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Фото: Сгенерировано ИИ

Граждан призывают быть осторожными. Рекомендуется не подходить к окнам, отключить газ, свет, воду, укрыться в комнате с несущими стенами. Тех, кто на улице, просят пройти в ближайшее здании или паркинг, а также избегать открытых участков.

Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112. Сохраняйте спокойствие.

Нина Шевченко