На детской площадке в Петербурге взорвался неизвестный предмет

Вечером 16 мая на детской площадке у дома 55 по проспекту Маршала Блюхера произошел взрыв неустановленного предмета. Предположительно, это была детская игрушка. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт.

На месте работают спецслужбы

Фото: Telegram-канал главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрея Хорта На месте работают спецслужбы

Пострадавших нет, сообщили оперативные службы. На месте работают специалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.

UPD: по информации главы Красногвардейского района, дети вложили петарду в игрушку, из-за чего та взорвалась. Их уже ищут. С родителями собираются провести воспитательную беседу.

Карина Дроздецкая