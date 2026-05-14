В Выборгском районе Ленобласти перекроют дороги ради ралли

В Выборгском районе Ленинградской области 16 мая введут временные ограничения движения в связи с проведением кубка региона по автомобильному спорту (ралли). Об этом сообщила администрация муниципального района.

Перекрытия не касаются автомобилей участников соревнований и спецтранспорта (полиция, скорая помощь, МЧС, пожарная служба)

Фото: Марина Окорокова Перекрытия не касаются автомобилей участников соревнований и спецтранспорта (полиция, скорая помощь, МЧС, пожарная служба)

Движение полностью прекратят в три этапа.

С 09:30 до 12:30 — дорога «Свердлово — Свекловичное» (км 0+000 – км 3+095) и дорога «Подъезд к пос. Свердлово» (км 1+700 – км 7+970). Объезд — по дорогам «Подъезд к пос. Свердлово», «Зеленогорск — Приморск — Выборг» и «Подъезд к пос. Свекловичное».

С 13:30 до 17:00 — дорога «Черничное — Пионерское» (км 5+400 – км 18+032). Объезд — по трассам «Советский — Дятлово — автодорога Молодежное — Верхнее Черкасово», «Молодежное — Верхнее Черкасово — Высокое — Синицыно» и «Черничное —Пионерское».

С 14:00 до 17:30 — дорога «Высокое — Синицыно» (км 0+000 – км 6+385). Объезд — по дорогам «Зеленогорск — Приморск — Выборг» и «Подъезд к дер. Лужки».

Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Карина Дроздецкая