В Петербурге закрыли «Политехническую» станцию из-за подозрительного предмета

Станция «Политехническая» закрыта на выход из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

Поезда проследуют станцию на проход

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Поезда проследуют станцию на проход»,— говорится в сообщении.

Пассажиров просят пользоваться соседними станциями «Площадь Мужества» и «Академическая».

UPD: по актуальным данным, станцию открыли на вход и выход, опасных предметов не обнаружено.

Карина Дроздецкая