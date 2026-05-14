В Петербурге закрыли «Политехническую» станцию из-за подозрительного предмета
Станция «Политехническая» закрыта на выход из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.
Поезда проследуют станцию на проход
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
«Поезда проследуют станцию на проход»,— говорится в сообщении.
Пассажиров просят пользоваться соседними станциями «Площадь Мужества» и «Академическая».
UPD: по актуальным данным, станцию открыли на вход и выход, опасных предметов не обнаружено.