Ленобласть стала лидером по доле «однушек» в новостройках

Ленинградская область занимает первое место среди крупнейших регионов России по доле однокомнатных квартир в новых жилых проектах. За год показатель вырос на 5 процентных пунктов и достиг 73%, подсчитали аналитики «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В целом по России доля однокомнатных квартир в проектах, запущенных с начала года, достигла 58%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В целом по России доля однокомнатных квартир в проектах, запущенных с начала года, достигла 58%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Высокие значения также в Петербурге (72%), Краснодарском крае (68%) и Башкортостане (61%). В Москве доля «однушек», напротив, сократилась на 14 процентных пунктов и составила 39%, говорится в сообщении.

В целом по России доля однокомнатных квартир в проектах, запущенных с начала года, достигла 58%. Это на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее.

«Дом.РФ» отмечает: мелкая нарезка помогает девелоперам с экономикой проектов. При этом рынок формально получает много квартир, но часть семейного спроса остается необеспеченной.

Карина Дроздецкая