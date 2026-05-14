Ленобласть стала лидером по доле «однушек» в новостройках
Ленинградская область занимает первое место среди крупнейших регионов России по доле однокомнатных квартир в новых жилых проектах. За год показатель вырос на 5 процентных пунктов и достиг 73%, подсчитали аналитики «Дом.РФ».
Высокие значения также в Петербурге (72%), Краснодарском крае (68%) и Башкортостане (61%). В Москве доля «однушек», напротив, сократилась на 14 процентных пунктов и составила 39%, говорится в сообщении.
В целом по России доля однокомнатных квартир в проектах, запущенных с начала года, достигла 58%. Это на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее.
«Дом.РФ» отмечает: мелкая нарезка помогает девелоперам с экономикой проектов. При этом рынок формально получает много квартир, но часть семейного спроса остается необеспеченной.