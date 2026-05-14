Главные новости за 14 мая. Новороссийск
В медицинском центре «Новомед» прокомментировали смерть восьмилетнего ребенка в Новороссийске.
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о гибели ребенка в частной клинике Новороссийска.
В Новороссийске ожидается резкое ухудшение погоды 14–17 мая.
В администрации Новороссийска назначили нового и. о. заместителя главы по вопросам строительства. Им стал Александр Губанов.
В центре Новороссийска ведутся работы по обновлению дорожной разметки. На эти цели из бюджета выделили 50 млн руб.
На проектно-сметную документацию по капитальному ремонту укрытий в Новороссийске выделили почти 10 млн руб.
Жительница Новороссийска лишилась больше 3 млн руб. после отношений с иностранцем. Женщина стала жертвой мошенничества.