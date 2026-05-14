Петр Фрадков, глава ПСБ, заместитель председателя Союза машиностроителей России, принял участие в пленарном заседании Х юбилейного Съезда СоюзМаш. Он подвел итоги пятилетней совместной работы ПСБ и СоюзМаш и рассказал о задачах на перспективу. В частности, о развитии финансовой инфраструктуры новых регионов. По словам Фрадкова, необходимо встраивать МСБ новых субъектов в кооперационные цепочки крупного бизнеса.

РЖД выставила на продажу и сдачу в аренду недвижимость на общую сумму свыше 300 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы компании. В частности, планируется продать небоскреб Moscow Towers, за который компания хочет получить как минимум 280 млрд руб. РЖД намерена направить вырученные средства на реализацию инвестпрограмм.

Росаккредитация выявила нарушения в 11 компаниях, которые занимаются классификацией отелей и присвоением «звезд». Факты несоответствий были установлены по итогам серии проверок в формате «тайного покупателя». По оценкам участников рынка, до трети отелей в России могут не соответствовать присвоенной звездности.