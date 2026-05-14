Главные новости за 14 мая. Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин посетил с рабочим визитом санаторий имени М.В. Фрунзе, основанный в 1922 году. В ходе поездки мэр оценил результаты модернизации инфраструктуры, готовность комплекса к летнему сезону, а также обсудил с директором санатория Арсеном Некрасовым дальнейшее развитие объекта.

В Сочи продолжают подготовку пляжных территорий к старту летнего курортного сезона. К началу купального периода на курорте планируют открыть более 180 пляжей. Основное внимание уделяют вопросам безопасности, санитарному состоянию побережья и созданию комфортных условий для отдыхающих.

Администрация Сочи добилась отмены судебных решений по делу о предоставлении земельного участка в Хостинском районе. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ признала доводы мэрии обоснованными, отменила акты нижестоящих инстанций и направила спор на новое рассмотрение.

В Сочи в 2026 году планируют открыть санаторий и два гостиничных комплекса, которые реализуют в рамках соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме в разные годы. Общий объем инвестиций по трем проектам составляет около 57 млрд руб.

Сочинскому цирку официально присвоили имя народного артиста СССР Мстислава Запашного. Торжественная церемония состоялась 14 мая при участии представителей цирковой династии Запашных и руководства Росгосцирка.

Сотрудники ГМУ ФССП России добились ликвидации незаконных построек в Лазаревском районе Сочи. Речь идет о нескольких металлических ангарах, которые местный житель разместил на своем земельном участке.